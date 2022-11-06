Немецкий политик прокомментировал попадание в террористический список на Украине

Немецкий политик Мютцених возмутился попаданию в террористический список на Украине

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених не понимает, почему попал в список террористов на Украине, подчеркнув, что отрицает причастность к российской пропаганде. Цитату приводит издание Süddeutsche Zeitung.

«Меня раздражало, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работал во имя прекращения огня или возможности дальнейших дипломатических шагов для перемирия [между Киевом и Москвой]», — возмутился немецкий политик.

Он уже комментировал попадание в украинский перечень террористов 5 ноября. Политик также добавил, что также получал угрозы в свой адрес. Позднее источники во фракции СДПГ в Берлине подтвердили, что Киев создал список тех, кто «распространял нарративы, согласующиеся с российской пропагандой».

Украинский МИД отрицает эти сообщения. Представитель ведомства Олег Николенко пояснил: ему неизвестно, чтобы против Мютцениха были заведены уголовные дела, а террористических списков страна не ведет.