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17:29, 6 ноября 2022Мир

Немецкий политик прокомментировал попадание в террористический список на Украине

Немецкий политик Мютцених возмутился попаданию в террористический список на Украине

Фото: Tom Radetzki / Unsplash

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених не понимает, почему попал в список террористов на Украине, подчеркнув, что отрицает причастность к российской пропаганде. Цитату приводит издание Süddeutsche Zeitung.

«Меня раздражало, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работал во имя прекращения огня или возможности дальнейших дипломатических шагов для перемирия [между Киевом и Москвой]», — возмутился немецкий политик.

Он уже комментировал попадание в украинский перечень террористов 5 ноября. Политик также добавил, что также получал угрозы в свой адрес. Позднее источники во фракции СДПГ в Берлине подтвердили, что Киев создал список тех, кто «распространял нарративы, согласующиеся с российской пропагандой».

Украинский МИД отрицает эти сообщения. Представитель ведомства Олег Николенко пояснил: ему неизвестно, чтобы против Мютцениха были заведены уголовные дела, а террористических списков страна не ведет.

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Виктория Кондратьева
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