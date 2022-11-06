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01:56, 6 ноября 2022Мир

Киев опроверг внесение немецкого политика в террористический список

МИД Украины опроверг внесение немецкого политика Мютцениха в террористический список
Рольф Мютцених

Рольф Мютцених. Christian Spicker / IMAGO/Global Look Press

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг заявление председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфа Мютцениха о внесении его в список террористов. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его утверждению, Киев не ведет подобный список. Также, отметил дипломат, ему неизвестно, чтобы против Мютцениха были заведены уголовные дела. «Все заявления немецкого политика о якобы ведущемся преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности», — заявил он.

5 ноября, выступая на съезде партии в Берлине, Мютцених сообщил, что Киев внес его в список террористов, поскольку он выступает за прекращение огня и за дипломатические шаги по урегулированию кризиса на Украине. Он также подчеркнул, что получал угрозы в свой адрес.

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Марина Совина
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