МИД Украины опроверг внесение немецкого политика Мютцениха в террористический список

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг заявление председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфа Мютцениха о внесении его в список террористов. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его утверждению, Киев не ведет подобный список. Также, отметил дипломат, ему неизвестно, чтобы против Мютцениха были заведены уголовные дела. «Все заявления немецкого политика о якобы ведущемся преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности», — заявил он.

5 ноября, выступая на съезде партии в Берлине, Мютцених сообщил, что Киев внес его в список террористов, поскольку он выступает за прекращение огня и за дипломатические шаги по урегулированию кризиса на Украине. Он также подчеркнул, что получал угрозы в свой адрес.