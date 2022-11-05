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19:31, 5 ноября 2022Мир

Глава фракции СДПГ в ФРГ попал в террористический список на Украине

Киев внес лидера фракции СДПГ Мютцениха в список террористов за призывы к прекращению огня

Фото: РИА Новости

Киев внес лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха в список террористов за призывы к урегулированию кризиса на Украине. Об этом немецкий политик заявил в субботу, 5 ноября, передает ТАСС.

Выступая на съезде партии в Берлине, Мютцених заявил, что раздражен решением Киева внести его в террористический список, поскольку он выступает за прекращение огня и за возможность дальнейших дипломатических шагов. Он также подчеркнул, что получал угрозы в свой адрес. «Из-за того что вы попали в этот террористический список украинского правительства, вы получили, так сказать, вторичные угрозы. С этим тоже не так просто справиться», — добавил он.

Также лидер СДПГ пожаловался на «дискриминацию» тех, кто занимается дипломатией. Он отметил, что выступает против подобного ригоризма, и вновь призвал к мирному урегулированию ситуации на Украине. Мютцених напомнил, что большинство военных конфликтов заканчивалось не на поле боя.

Отмечается, что правительство Украины не подтвердило внесение немецкого политика в террористический список.

Ранее один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс рассказал, что попал в базу данных националистического сайта «Миротворец», которую назвал «расстрельным списком». Музыкант считает, что оказался в этом перечне украинского правительства из-за того, что открыто поддерживал Россию.

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Варвара Кошечкина
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