Киев внес лидера фракции СДПГ Мютцениха в список террористов за призывы к прекращению огня

Киев внес лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха в список террористов за призывы к урегулированию кризиса на Украине. Об этом немецкий политик заявил в субботу, 5 ноября, передает ТАСС.

Выступая на съезде партии в Берлине, Мютцених заявил, что раздражен решением Киева внести его в террористический список, поскольку он выступает за прекращение огня и за возможность дальнейших дипломатических шагов. Он также подчеркнул, что получал угрозы в свой адрес. «Из-за того что вы попали в этот террористический список украинского правительства, вы получили, так сказать, вторичные угрозы. С этим тоже не так просто справиться», — добавил он.

Также лидер СДПГ пожаловался на «дискриминацию» тех, кто занимается дипломатией. Он отметил, что выступает против подобного ригоризма, и вновь призвал к мирному урегулированию ситуации на Украине. Мютцених напомнил, что большинство военных конфликтов заканчивалось не на поле боя.

Отмечается, что правительство Украины не подтвердило внесение немецкого политика в террористический список.

Ранее один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс рассказал, что попал в базу данных националистического сайта «Миротворец», которую назвал «расстрельным списком». Музыкант считает, что оказался в этом перечне украинского правительства из-за того, что открыто поддерживал Россию.