Аэролодка опрокинулась в одном из водохранилищ российского региона

Аэролодка под названием «Пиранья» опрокинулась в одном из водохранилищ Красноярского края

Аэролодка под названием «Пиранья» опрокинулась в одном из водохранилищ Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС по региону.

«В 12:50 по местному времени 6 ноября поступило сообщение о том, что в районе Саяно-Шушенского водохранилища в районе впадения реки Кантегир перевернулась аэролодка "Пиранья"», — сообщили в ведомстве.

По информации портала, на борту находились семь человек, трое из них пропали, сейчас их поисками занимаются спасатели Южного-Сибирского поисково-спасательного отряда в количестве пяти человек. О состоянии здоровья других четверых пострадавших неизвестно.

Ранее стало известно, что три человека погибли при пожаре в Челябинской области. ЧП произошло 5 ноября в поселке Бородиновка Варненского района. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще один мужчина был госпитализирован с отравлением продуктами горения.