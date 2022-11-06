Три человека погибли при пожаре в Челябинской области

СК: при пожаре в Челябинской области три человека погибли, один пострадал

В результате пожара в Челябинской области три человека погибли, один доставлен в больницу. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

ЧП произошло 5 ноября в поселке Бородиновка Варненского района. Загорелся из частных домов. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще один мужчина был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.

Ранее сообщалось, что в селе Малая Лая Свердловской области произошел пожар в двухэтажном здании кафе-гостиницы. Возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров. Людей вывели из горящего здания до прибытия спасателей, пострадавших нет. С огнем борются 28 пожарных и 11 единиц техники.