Три человека погибли при пожаре в Челябинской области
В результате пожара в Челябинской области три человека погибли, один доставлен в больницу. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
ЧП произошло 5 ноября в поселке Бородиновка Варненского района. Загорелся из частных домов. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще один мужчина был госпитализирован с отравлением продуктами горения.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.
Ранее сообщалось, что в селе Малая Лая Свердловской области произошел пожар в двухэтажном здании кафе-гостиницы. Возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров. Людей вывели из горящего здания до прибытия спасателей, пострадавших нет. С огнем борются 28 пожарных и 11 единиц техники.