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22:47, 6 ноября 2022Экономика

Байдена уличили во лжи о ценах на бензин в США

Цифры президента Байдена о цене бензина в США оказались ниже цифр автомобильной ассоциации

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Президента США Джо Байдена уличили во лжи о стоимости бензина в стране. В своем Twitter-аккаунте он сообщил. что цена топлива на заправках в настоящее время составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра).

«Прямо сейчас самая распространенная цена на заправочных станциях страны составляет 3,19 доллара за галлон. Это прогресс», — написал он.

Однако, по данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена на заправках находится на уровне 3,8 доллара за галлон, что оказалось на 19 процентов выше цифры, указанной президентом. При этом из всех американских штатов только в Техасе и Джорджии цена топлива оказалась ниже 3,2 доллара.

Ранее нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман назвал рост цен на бензин ударом по Демократической партии США перед выборами. По его словам, когда несколько месяцев назад стоимость бензина достигла пяти долларов за галлон, рейтинги Демпартии существенно поднялись. Однако сейчас, когда цены на бензин вновь выросли, шансы демократов на победу снизились.

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Марина Совина
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