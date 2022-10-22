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21:58, 22 октября 2022Экономика

Рост цен на бензин назвали ударом по демократам перед выборами в США

NYT: подорожание бензина стало ударом по Демократической партии перед выборами в США

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман назвал рост цен на бензин ударом по Демократической партии США перед выборами. Об этом он написал в своей статье для The New York Times (NYT).

По его словам, когда несколько месяцев назад стоимость бензина достигла пяти долларов за галлон, рейтинги Демократической партии существенно выросли, однако в сентябре, после падения цен на топливо, перевес перестал быть таким очевидным. Кругман отметил, что на сегодняшний день, когда цены на бензин вновь выросли, шансы демократов на победу снизились.

Нобелевский лауреат подчеркнул, что следует учесть три важных замечания относительно стоимости топлива. Так, во-первых, цены на бензин зависят от нефтяных котировок на мировом рынке. Во-вторых, колебания цен могут вызвать технические трудности на перерабатывающих заводах и не иметь ничего общего с политикой. В-третьих, в настоящее время цены на топливо далеки от рекордных значений последних лет. Кругман усомнился, что они вернутся к прежним максимумам.

Автор материала также добавил, что по ценам на топливо нельзя судить об успехе политики президента США Джо Байдена, при это они могут оказать существенное влияние на исход предстоящих выборов в конгресс.

Ранее Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране. «Я смог снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара [за галлон], но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия. (…) Цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику будут расти», — заявил он.

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Марина Совина
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