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Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин

Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Я смог снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара [за галлон], но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия. (…) Цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику будут расти», — заявил он.

Политик также обратил внимание на усилия своей администрации, которые направлены на увеличение числа рабочих мест в Соединенных Штатах, привлечение инвестиций в компании, борьбу с инфляцией, а также перечислил другие аспекты экономической повестки демократов.

Ранее Байдена назвали униженным из-за решения стран ОПЕК+ снизить добычу нефти. Колумнист газеты The Telegraph Бен Марлоу отметил, что саудовские партнеры фактически отвернулись от американского лидера. По его мнению, решение снизить добычу нефти может говорить о сближении Саудовской Аравии с Россией и об ухудшении отношений королевства с США.

ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября текущего года, об этом стало известно 5 октября. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки.

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Марина Совина
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