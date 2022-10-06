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Байдена назвали униженным из-за решения стран ОПЕК+ снизить добычу нефти

The Telegraph сообщила о глубоком унижении Байдена из-за снижения добычи нефти РФ и ОПЕК

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

От президента США Джо Байдена фактически «отвернулись» его саудовские партнеры, когда в рамках ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти. Об этом пишет колумнист газеты The Telegraph Бен Марлоу.

По его мнению, решение снизить добычу нефти может говорить о сближении Саудовской Аравии с Россией и ухудшении отношений королевства с США. «Это глубокое унижение для Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное», — подчеркнул колумнист.

ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября текущего года, об этом стало известно 5 октября. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки.

Эту информацию также подтвердил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, мера поможет стабилизировать ситуацию на мировом рынке перед сезонным снижением спроса.

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Виктория Кондратьева
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