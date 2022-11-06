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16:15, 6 ноября 2022Россия

В МЧС назвали число погибших пассажиров опрокинувшейся аэролодки

В МЧС Красноярского края сообщили, что в опрокинувшейся аэролодке обнаружили три тела

Фото: Владимир Бородин / Wikimedia Commons

В аэролодке «Пиранья», которая опрокинулась в Красноярском крае, нашли три тела погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает «Интерфакс».

По данным Западно-Сибирской прокуратуры, предварительно, лодка опрокинулась при преодолении ледового затора.

В настоящее время ее буксируют до залива «Джойская Сосновка» Саяно-Шушенского водохранилища.

О том, что лодка перевернулась, стало известно ранее 6 ноября. Авария произошла в районе впадения реки Кантегир в Саяно-Шушенское водохранилище. На месте происшествия находилось два плавсредства, всего на них было семь человек. Три тела обнаружили в кабине «Пираньи». Состояние здоровья еще четырех человек, находившихся на месте происшествия, неизвестно.

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Сергей Истомин
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