В МЧС назвали число погибших пассажиров опрокинувшейся аэролодки

В МЧС Красноярского края сообщили, что в опрокинувшейся аэролодке обнаружили три тела

В аэролодке «Пиранья», которая опрокинулась в Красноярском крае, нашли три тела погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает «Интерфакс».

По данным Западно-Сибирской прокуратуры, предварительно, лодка опрокинулась при преодолении ледового затора.

В настоящее время ее буксируют до залива «Джойская Сосновка» Саяно-Шушенского водохранилища.

О том, что лодка перевернулась, стало известно ранее 6 ноября. Авария произошла в районе впадения реки Кантегир в Саяно-Шушенское водохранилище. На месте происшествия находилось два плавсредства, всего на них было семь человек. Три тела обнаружили в кабине «Пираньи». Состояние здоровья еще четырех человек, находившихся на месте происшествия, неизвестно.