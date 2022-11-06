Российские военные показали на видео поражение позиций ВСУ

Российские военные показали видео с поражением позиций ВСУ на авдеевском направлении

Военные 1-й Славянской бригады показали видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Ролик публикует РИА Новости.

На записи показано взаимодействие беспилотника и противотанкового орудия МТ-12 «Рапира». Оператор дрона заметил автомобиль с бойцами ВСУ, перемещавшийся между позициями и остановившийся возле одного из зданий. Он передал координаты на батарею 100-миллиметровых орудий МТ-12 «Рапира», а также сделал первый пристрелочный выстрел, попавший мимо. После этого были даны поправки, следующий выстрел попал в цель. За выстрелом последовали взрыв и сильное задымление.

Агентство предполагает, что был уничтожен склад с боекомплектом, который украинские военные развозили на автомобиле.

Ранее артиллеристы 1-й Славянской бригады ударили по позициям ВСУ в населенном пункте Опытное на авдеевском направлении. Предположительно, тогда произошла частичная детонация пороховых зарядов орудия.