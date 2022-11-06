Кардиолог рассказал о пользе мата для сердечно-сосудистой системы

Кардиолог рассказал о положительном влиянии мата на сердечно-сосудистую систему

Врач-кардиолог Сергей Васильев рассказал о положительном влиянии мата на сердечно-сосудистую систему. Об этом он сообщил в беседе с Life.

Специалист сообщил, что провел несколько исследований над двумя группами людей — теми, кому было разрешено выражаться нецензурной лексикой, а также теми, которым было запрещено. В результате эксперимента, группа людей, которые выражались матом, были меньше подвержены стрессу, что оказало влияние на сердце.

«Механизм действия брани также в начале своего изучения, однако уже есть эксперименты, что во время использования табуированной лексики уровень кортизола у людей снижается. А ведь это гормон стресса, который влияет в том числе на сердечно-сосудистую систему, ухудшая ее работу», — сообщил Васильев.

Ранее акушер-гинеколог Алмаз Хафизов предупредил россиян об опасном влиянии подогрева сидений в автомобиле. Специалист рассказал, что точечное тепловое воздействие неблагоприятно влияет на водителей и пассажиров, страдающих простатитом, циститом или уретритом.

