Россиян предупредили об опасном влиянии подогрева сидений

Врач Хафизов: людям с простатитом или циститом использование подогрева сидений запрещено

Воздействие тепла в районе таза, к примеру, от сидений с подогревом, опасно для мужчин и женщин. В частности, это касается водителей и пассажиров, страдающих сейчас или перенесших ранее простатит или цистит. Об этом рассказал акушер-гинеколог Алмаз Хафизов в беседе с RT.

«Сегодня практически любой автомобиль имеет систему подогрева сидений или оснащен для этих целей владельцем специальными чехлами, но, на первый взгляд, такая полезная в условиях сурового российского климата функция при неправильном использовании может нанести серьезный вред здоровью водителя», — отметил врач.

Специалист предупредил россиян, что точечное тепловое воздействие неблагоприятно влияет на водителей и пассажиров, страдающих простатитом, циститом или уретритом. Также использование подогрева сидений строго запрещено и для людей с доброкачественными и злокачественными новообразованиями в области таза.

По словам акушера-гинеколога, подогрев сидений следует включать при прогреве автомобиля, проверке его технического состояния, стряхивании листвы или снега. «Этого времени вполне достаточно для того, чтобы кресло стало теплым. Как только вы садитесь за руль и начинаете движение, подогрев необходимо отключить», — подчеркнул Хафизов.

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