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19:48, 3 ноября 2022Забота о себе

Врач развеяла мифы о загадочной женской болезни

Гинеколог Селихова объяснила, что за ложной беременностью скрываются обычные болезни

Фото: unsplash

За ложной беременностью, которая может возникать у женщины до двух раз в год, скрываются обыкновенные болезни, объяснила акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» врач развеяла мифы о загадочном женском недуге.

Селихова пояснила, что термин «ложная беременность» широко использовали во времена земских врачей и повивальных бабок. Сейчас его употребляют только обычные люди, такого диагноза официально не существует. Под «ложной беременностью» понимается состояние, при котором есть все признаки беременности: задержка менструации, дискомфорт внизу живота, тошнота, перепады настроения, изменение вкуса и обоняния.

Первая причина, которая может вызвать такие симптомы — это киста желтого тела. При этом заболевании организм будет вести себя так, будто вторая фаза менструального цикла затянулась.

В яичниках визуализируются функциональные кисты, которые и провоцируют состояние ложной беременности. Женщина может ощущать боли внизу живота, тошноту, изменение вкуса. Диагностируют это состояние с помощью УЗИ

Мария Селиховаакушер-гинеколог
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При этом заболевании усилия врачей направлены в первую очередь на восстановление менструального цикла, добавила Селихова. Тактика лечения зависит от того, планирует ли женщина в ближайшее время беременеть.

Вторая болезнь, скрывающаяся за так называемой ложной беременностью, — это биохимическая беременность. В этом случае оплодотворение действительно наступает. Благодаря анализу на ХГЧ этот момент даже можно отследить на очень раннем сроке, практически при первом контакте плодного яйца с эндометрием, пояснила собеседница «Ленты.ру». Однако через несколько дней наступает обильная менструация. Чаще всего причины прервавшейся беременности генетические: сформировалось патологическое плодное яйцо и сработал естественный отбор.

Существуют и физиологические причины, по которым женщина может ощутить себя беременной. Это патология эндометрия или пороки развития матки. В этом случае требуется обследование партнеров на патологии, связанные с ухудшением качества яйцеклеток и сперматозоидов, обследование состояния матки и эндометрия, резюмировала акушер-гинеколог.

Ранее Мария Селихова назвала неожиданное преимущество секса в зрелом возрасте. Она пояснила, что регулярный секс поможет отодвинуть начало климакса.

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Вера Владзиевская
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