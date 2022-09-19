Гинеколог назвала неожиданное преимущество секса в зрелом возрасте

Гинеколог Мария Селихова заявила, что регулярный секс поможет отодвинуть начало климакса

Регулярный секс в зрелом возрасте имеет ряд неожиданных преимуществ, среди прочего он поможет отодвинуть начало климакса, заявила Мария Селихова, акушер-гинеколог центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Врач назвала неприятные ощущения, которыми сопровождается климакс, или климактерический синдром, среди них — приливы жара, потливость, эмоциональная лабильность. Помимо этого, он характеризуется ухудшением соматического статуса: у женщины повышаются артериальное давление и уровень сахара в крови, появляются скачки артериального давления, увеличивается масса тела, ухудшается состояние работы щитовидной железы.

Климактерический синдром может быть у женщин, чьи месячные уже закончились. А также у тех, чья менструация продолжается, но они находятся на закате репродуктивной деятельности, в пременопаузальном периоде, который чаще всего начинается в возрасте 45-55 лет Мария Селихова Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI

По словам гинеколога, есть ряд пациенток, у которых финал репродуктивной функции — менопауза — не сопровождается климактерическим синдромом. Но у тех женщин, у которых он присутствует, регулярный половой акт может облегчить его течение.

За счет получения эмоциональной разрядки и приятных ощущений два-три раза в неделю у женщины улучшается эмоциональный фон, что помогает отодвинуть начало климакса и облегчить его течение. Также смещению климактерического синдрома способствуют физическая нагрузка и дыхательные упражнения Мария Селихова Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI

Однако, как отметила Селихова, отодвинуть наступление менопаузы ни секс, ни мастурбация, ни регулярное ощущение оргазма, ни массаж влагалища не способны. «Стоит отметить, что для здоровья женщины поздняя менопауза — не есть хорошо и повышает риск рака матки и рака молочной железы. Ранняя менопауза также сильно ударяет по общему состоянию здоровья и ухудшает качество жизни, а также требует заместительной гормональной терапии», — подытожила она.

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