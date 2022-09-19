Гинеколог назвала неожиданное преимущество секса в зрелом возрасте
Регулярный секс в зрелом возрасте имеет ряд неожиданных преимуществ, среди прочего он поможет отодвинуть начало климакса, заявила Мария Селихова, акушер-гинеколог центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».
Врач назвала неприятные ощущения, которыми сопровождается климакс, или климактерический синдром, среди них — приливы жара, потливость, эмоциональная лабильность. Помимо этого, он характеризуется ухудшением соматического статуса: у женщины повышаются артериальное давление и уровень сахара в крови, появляются скачки артериального давления, увеличивается масса тела, ухудшается состояние работы щитовидной железы.
Климактерический синдром может быть у женщин, чьи месячные уже закончились. А также у тех, чья менструация продолжается, но они находятся на закате репродуктивной деятельности, в пременопаузальном периоде, который чаще всего начинается в возрасте 45-55 лет
По словам гинеколога, есть ряд пациенток, у которых финал репродуктивной функции — менопауза — не сопровождается климактерическим синдромом. Но у тех женщин, у которых он присутствует, регулярный половой акт может облегчить его течение.
За счет получения эмоциональной разрядки и приятных ощущений два-три раза в неделю у женщины улучшается эмоциональный фон, что помогает отодвинуть начало климакса и облегчить его течение. Также смещению климактерического синдрома способствуют физическая нагрузка и дыхательные упражнения
Однако, как отметила Селихова, отодвинуть наступление менопаузы ни секс, ни мастурбация, ни регулярное ощущение оргазма, ни массаж влагалища не способны. «Стоит отметить, что для здоровья женщины поздняя менопауза — не есть хорошо и повышает риск рака матки и рака молочной железы. Ранняя менопауза также сильно ударяет по общему состоянию здоровья и ухудшает качество жизни, а также требует заместительной гормональной терапии», — подытожила она.
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