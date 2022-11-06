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18:21, 6 ноября 2022Мир

Подсчитано количество демонстраций против политики властей в Германии

Welt: с начала сентября в Германии прошло более 4400 демонстраций против политики властей

Фото: Michele Tantussi / Reuters

C начала сентября в Германии прошло более 4400 демонстраций против политики властей в области коронавируса, ситуации на Украине и климатического и энергетического кризисов. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на статистические данные.

Отмечается, что с середины сентября каждую неделю на улицы выходят более 100 000 человек. Издание подчеркивает, что данные основывались на информации, полученной из 14 федеральных земель за период с 29 августа по 23 октября. Только Бавария и Гамбург не смогли предоставить данные о демонстрациях, сведения из Бранденбурга доступны только за вторую половину указанного периода, а из Саксонии-Анхальт отсутствует информация за первую неделю.

По данным издания, в организации манифестаций, которые часто проводятся под девизом «Горячая осень», участвуют правые и левые представители силы. Власти заявляют, что среди организаторов есть правые экстремисты, отвергающие современное немецкое государство «граждане рейха» и так называемые «делегитимизаторы государства». Большее количество протестов проходят в восточной части Германии.

Ранее сообщалось, что в конце октября в восточной части ФРГ прошли массовые протесты против энергетической политики страны. Более семи тысяч несогласных граждан вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт и протестовали против «таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители и политики федерального правительства».

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Варвара Кошечкина
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