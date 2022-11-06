«Ренхап»: в центре Сеула 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

В центре Сеула поезд сошел с рельсов, пострадали 30 человек. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Корейскую национальную железнодорожную корпорацию.

По данным агентства, поезд «Мугунхва» с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпхо (Yeongdeungpo) в центре Сеула.

Поезд следовал в город Иксан в провинции Северная Чолла, расположенной приблизительно в 180 километрах от Сеула.

Информации о погибших в результате аварии нет.

Вечером 29 октября в одном из переулков Сеула произошла давка во время празднования Хэллоуина, в результате которой погибли 156 человек, в том числе четыре россиянки. Переулок представляе собой спуск длиной в 40 метров и шириной в 4 метра. Он соединяет оживленный ресторанный район с одной из главных улиц города. В Южной Корее был объявлен национальный траур до 5 ноября.