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07:38, 1 ноября 2022Мир

Число погибших в давке в центре Сеула вновь возросло

МВД Южной Кореи сообщило, что число погибших в давке в центр Сеула достигло 156 человек

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Число погибших в давке, возникшей во время празднований Хеллоуина в районе Итхэвон в центре Сеуле возросло до 156 человек. Об этом сообщило министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи, передает РИА Новости.

По состоянию на 11.00 (05.00 мск), пострадавшими числятся 1512 человек, из них 40 по-прежнему находятся в больницах. Во вторник, 1 ноября, скончалась женщина 20-30 лет, которая получила тяжелые травмы. По последним данным, еще 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв может снова вырасти.

Среди погибших 101 женщина и 55 мужчин, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

Трагедия произошла 29 октября на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В этом районе ежегодно проводится большое количество вечеринок по случаю этого праздника. Впервые за три года мероприятия проводились без коронавирусных ограничений.

Переулок, выходящий на более широкую улицу, спускается вниз и сужается, поэтому люди могут с легкостью споткнуться при давлении сзади. Как рассказали очевидцы, на улице звучала громкая музыка, многие пришли в костюмах, поэтому не всегда было понятно, действительно ли они падают в обморок или играют. Люди приходили с соседних улиц и давили на тех, кто был спереди, пытаясь пройти вперед.

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Марина Совина
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