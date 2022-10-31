Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставят в Россию

Тела четырех россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят паромом через Приморский край

Тела четырех россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят в Россию паромом через Приморский край. Об этом сообщил глава представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, передает ТАСС.

Как сказал Броварец, российская сторона будет оказывать содействие, чтобы тела погибших девушек отправили на родину. Их доставят паромом через Приморье, так как другого сообщения на данный момент нет. Дипломат уточнил, что две погибшие девушки были из Приморского края: одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего.

Давка произошла в узком переулке Сеула 29 октября на праздновании Хеллоуина. Отмечалось, что он представляет собой спуск длиной 40 метров и шириной в четыре метра, который соединяет оживленный ресторанный район с одной из главных улиц. В результате погибли 153 человека, пострадали 150 человек.