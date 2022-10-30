Власти сообщили о 153 погибших в давке в Сеуле

Yonhap: число жертв давки в Сеуле составляет 153 человека и может увеличиться

Власти Южной Кореи сообщили, что число жертв давки на праздновании Хеллоуина в Сеуле на данный момент составляет 153 человека. Сообщение приводит агентство Yonhap.

Также они признали, что число погибших может увеличиться, так как по меньшей мере 37 человек остаются в тяжелом состоянии. Из числа погибших 97 — женщины. Кроме того, по данным властей, 95 жертв — в возрасте до 20 лет, еще четверо — подростки. Полиция установила личности 141 погибшего.

Отмечается, что это было первое разрешенное празднование Хеллоуина в Сеуле за три года из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Ранее стало известно, что число погибших россиянок в результате давки в Сеуле выросло до четырех человек. Всего власти Сеула получили 3,7 тысячи заявлений о пропаже граждан после произошедшей давки.

Давка произошла в узком переулке 29 октября. Yonhap отмечает, что он представляет собой спуск длиной 40 метров и шириной в четыре метра, который соединяет оживленный ресторанный район с одной из главных улиц.