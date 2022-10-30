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11:25, 30 октября 2022Мир

Число погибших россиянок в результате давки в Сеуле выросло до четырех

Посольство РФ в Южной Корее: в давке в Сеуле погибли четыре россиянки

Фото: Kim Hong-ji / UReuters

Число погибших россиянок в результате давки в Сеуле выросло до четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Южной Корее.

Ранее посольство сообщало о гибели трех девушек из России. «Всего три гражданки РФ погибли. Последняя та, что числилась пострадавшей», — подчеркнули дипломаты. По их данным, россиянку обнаружили родственники. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Давка произошла во время празднования Хеллоуина районе Итхэвон в столице Южной Кореи. Она началась в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Известно, что жертвами инцидента стал 151 человек, 82 получили травмы.

Полиция установила личности большинства погибших. В стране до 5 ноября объявлен национальный траур.

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Мария Винар
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