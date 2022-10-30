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05:49, 30 октября 2022Мир

Посольство сообщило о гибели второй россиянки в Сеуле

Посольство РФ сообщило о гибели второй россиянки в Сеуле, одна женщина госпитализирована

Фото: Kim Hong/ Reuters

Посольство России в Южной Корее сообщило о гибели второй россиянки во время давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле. Еще одна женщина госпитализирована, ее состояние точно не известно, передает РИА Новости.

«На данный момент полиция сообщила нам о еще одной погибшей. Всего на данный момент две погибшие девушки и еще одна пострадавшая в больнице», — говорится в комментарии дипломатической миссии.

Посольство России выразило соболезнования семьям всех погибших в районе Итхэвон и пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.

Всего во время происшествия в Сеуле погибли 19 иностранцев. Среди жертв есть граждане Узбекистана, Китая, Норвегии, Ирана.

Экстренные службы уточнили, что число погибших выросло до 151 человека, еще 82 получили травмы различной степени тяжести. Полиция получила около 270 сообщений о пропавших без вести.

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Марина Совина
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