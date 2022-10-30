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04:59, 30 октября 2022Мир

Названо число погибших в давке в Южной Корее иностранцев

Число погибших в результате давки в Сеуле иностранцев достигло 19 человек

Фото: Kim Hong / Reuters

В результате давки в Сеуле погибли 19 иностранных граждан, об этом говорят данные штаба спасателей, пишет РИА Новости.

Среди жертв есть граждане Узбекистана, Китая, Норвегии, Ирана, назвали гражданство специалисты. В основном это были граждане стран Юго-Восточной Азии, поэтому изначально их не смогли отличить от южнокорейцев, отметил источник. Опознание в основном проходило по паспортам, но это возможно не во всех случаях. Власти города заявили, что в сложных случаях будут проводить тест ДНК для определения личности.

Также стало известно об одной погибшей россиянке, еще одна находится в больнице.

Экстренные службы уточнили, что число погибших выросло до 151 человека, еще 82 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в 36 разных лечебных учреждений. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины.

Полиция получила около 270 сообщений о пропавших без вести. Давка произошла в районе Итхэвон на вечеринках в честь празднования Хэллоуина.

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Марина Совина
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