Полиция Сеула после давки получила около 270 сообщений о пропавших без вести

Yonhap: власти Сеула после давки получила около 270 сообщений о пропавших без вести

Власти Сеула получили около 270 сообщений о пропавших без вести в связи с давкой в районе Итхэвон в центре города, передает Yonhap News Agency.

Как уточнили в администрации столицы Южной Кореи, в давке погибли 149 человек, 76 получили травмы различной степени тяжести. По данным местной полиции, на момент 07:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) воскресенья, 30 октября, получено около 270 сообщений о пропавших без вести.

Ранее стало известно, что погибли 146 человек и пострадали 150. Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер-министр Хан Док Су призвали врачей оказать необходимую помощь пострадавшим. Глава государства также созвал экстренное заседание.

Инцидент произошел в районе Итхэвон на вечеринках в честь празднования Хеллоуина. Во время празднования собралась толпа, включающая в себя, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек. Давка начала образовываться примерно с 22:00 субботы, 29 октября, в узком переулке недалеко от отеля Hamilton.