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06:24, 30 октября 2022Мир

Траур по погибшим в результате давки в Сеуле продлится несколько дней

Национальный траур по погибшим во время давки в Южной Корее продлится до 5 ноября

Фото: Kim Hong / Reuters

Национальный траур по погибшим в результате давки в Сеуле продлится до 5 ноября, заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу, пишет Yonhap News Agency.

Как уточнил политик, траур будет длиться несколько дней. В воскресенье, 30 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур в связи со случившимся. Корейский политик выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Он назвал произошедшее «трагедией, которая не должна была произойти».

Давка произошла вечером в субботу, 29 октября, во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле. На праздник собрались около 100 тысяч человек. Давка началась в узком переулке недалеко от отеля Hamilton.

Ранее стало известно о гибели 151 человека, 82 получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших две россиянки.

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Марина Совина
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