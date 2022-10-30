Во время давки в Сеуле погибла россиянка

Посольство РФ заявило, что во время давки в Сеуле одна россиянка погибла и одна пострадала

Посольство России в Южной Корее сообщило, что во время давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле одна россиянка погибла, одна пострадала и была госпитализирована, передает РИА Новости.

«Мы находимся в контакте с сестрой пострадавшей, данные погибшей девушки ожидаем от полиции», — добавили в дипломатической миссии.

Всего во время происшествия в районе Итхэвон погибли 19 иностранцев. Среди жертв есть граждане Узбекистана, Китая, Норвегии, Ирана.

Экстренные службы уточнили, что число погибших выросло до 151 человека, еще 82 получили травмы различной степени тяжести. Полиция получила около 270 сообщений о пропавших без вести.

