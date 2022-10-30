В Южной Корее объявили национальный траур из-за трагедии в Сеуле

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур из-за трагедии в Сеуле

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле, которая произошла во время празднования Хэллоуина. Обращение главы государства транслировал телеканал YTN.

Корейский лидер выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и назвал произошедшее «трагедией, которая не должна была произойти». Он обещал обеспечить необходимое лечение всем пострадавших, установить причины трагедии и предотвратить подобные происшествия в будущем.

«С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур. Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства… Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем», -— подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что число погибших во время давки в Сеуле выросло до 149 человек. В правоохранительных органах города сообщили о поступлении около 270 сообщений о пропавших без вести.

Давка произошла во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле. На праздник пришли около 100 тысяч человек. Давка началась вечером в субботу, 29 октября, в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Ранее сообщалось, что в результате давки погибли 146 человек, около 150 пострадали.