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04:20, 30 октября 2022Мир

Число погибших во время давки в Сеуле выросло

Yonhap сообщило, что число погибших во время давки в Сеуле выросло до 149 человек

Фото: Kim Hong / Reuters

Число погибших во время вечеринок в центре Сеула выросло до 149 человек, сообщило Yonhap News Agency.

Как уточнили пожарные, большинству жертв от 20 до 30 лет. На данный момент идет их опознание. Во время давки также погибли двое иностранных гражданина.

В правоохранительных органах города рассказали о поступлении около 270 сообщений о пропавших без вести. Давка произошла во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле. На праздник собрались около 100 тысяч человек. Давка началась вечером в субботу, 29 октября, в узком переулке недалеко от отеля Hamilton.

Ранее сообщалось, что в результате давки погибли 146 человек, около 150 пострадали.

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Марина Совина
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