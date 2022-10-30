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07:23, 30 октября 2022Мир

Полиция установила личности большинства погибших в давке в центре Сеула

KBS: полиция установила личности 140 из 151 погибшего в давке в центре Сеула

Фото: Heo Ran / Reuters

Полиция Южной Кореи смогла установить личности 140 из 151 погибшего в давке в центре Сеула, пишет ТАСС со ссылкой на KBS.

Как уточнили в правоохранительных органах, личности большинства жертв установлены. В ходе инцидента погибли две россиянки. В полиции добавили, что жертвами стали 97 женщин и 54 мужчин, большинство из них младше 30 лет. Пострадали 82 человека.

Давка произошла в субботу, 29 октября, во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле. На праздник собрались около 100 тысяч человек, которые попали в давку в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. После происшествия около 270 человек не выходят на связь.

Траур по погибшим продлится несколько дней, до 5 ноября.

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Марина Совина
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