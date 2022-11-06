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18:26, 6 ноября 2022Мир

Полиция Финляндии нашла следивший за россиянами дрон

Полиция Финляндии нашла дрон, с которого следили за операцией с ядерным топливом России

Фото: Jason Blackeye / Unsplash

Полиция Финляндии ищет владельца беспилотника, следившего за операцией отправки российского ядерного топлива в Братиславу из аэропорта финского города Лаппеенранта. Сам дрон 5 ноября обнаружили сотрудники органов правопорядка, сообщает РИА Новости.

Аппарат нашли в районе бесполетной зоны возле аэропорта Лаппеенранты. Пока дело квалифицировано как нарушение правил авиации. Если владельца найдут, ему грозит крупный штраф, уточнили в полиции.

Агентство напоминает: в Финляндии все пользователи дронов должны зарегистрироваться в приложении Traficom, ознакомиться с правилами управления и пройти тест. При этом владельцы беспилотников весом менее 250 граммов без видеокамеры могут не делать этого, поскольку дроны относят к игрушкам. Финляндия запретила использовать любые дроны гражданам России из-за санкций, введенных после начала боев на Украине.

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Виктория Кондратьева
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