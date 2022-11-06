Создатель игры «Вангеры» погиб в Калининграде

Создатель игры «Вангеры» Андрей Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде

Геймдизайнер, создатель игр «Вангеры» и «Периметр» Андрей Кузьмин (также известен под псевдонимом KranK) попал под машину в Калининграде, в результате полученных травм он погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения издательства VG Limited.

«Еще недавно, мы объявляли вам о нашем издании “Вангеров“… К сожалению, этому релизу не суждено случиться. Сегодня утром Андрей KranK Кузьмин, создатель “Вангеров“, погиб под колесами авто», — написали представители компании. ДТП произошло 5 ноября на Ленинском проспекте.

За рулем автомобиля Hyundai, под колесами которого погиб Кузьмин, был 33-летний водитель. Сам геймдизайнер переходил дорогу в неположенном месте. 51-летний создатель игр скончался до приезда скорой помощи.

Как отмечает агентство, свою первую игру он написал сразу после окончания школы. Потом, в 1995-м, Кузьмин основал компанию «К-Д Лаб». Позже он создал студию KranX Productions.