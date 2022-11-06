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01:19, 6 ноября 2022Россия

Охотившаяся на кабана компания застрелила егеря

Компания застрелила егеря во время охоты на кабана в Смоленской области

Фото: Пресс-служба департамента ЖКХиБ г. Москвы / РИА Новости

Во время охоты в Смоленских лесах был смертельно ранен егерь. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Несчастный случай произошел вечером 4 ноября, когда рядом с деревней Ивино, в охотхозяйстве «Восток», шла охота на кабана. Прибывшие на место медики пытались реанимировать егеря, однако спустя два часа он скончался в карете скорой помощи.

По предварительным данным, сотрудник охотохозяйства вышел на линию огня, когда загонял кабана, нарушив технику безопасности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области выслеживавший косулю россиянин застрелил 40-летнего мужчину, перепутав его с животным. Попытки охотника спасти убитого оказались напрасны.

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Екатерина Подвигина
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