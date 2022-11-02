Россиянин принял мужчину за косулю и застрелил его

В Новосибирской области выслеживавший косулю россиянин застрелил 40-летнего мужчину

В Новосибирской области 46-летнего россиянина заподозрили в убийстве по неосторожности. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 29 октября 46-летний россиянин охотился в окрестностях села Китерня. Охотник выслеживал косулю, и в какой-то момент в месте, где, по его расчетам, должно было находиться животное, промелькнула тень. Решив, что это его добыча, мужчина вскинул ружье и выстрелил. Приблизившись, он понял, что застрелил 40-летнего мужчину. Попытки спасти ему жизнь успеха не имели — жертва погибла на месте.

СКР возбудил уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. «В настоящее время следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в Следственном комитете.

31 октября сообщалось, что на Алтае арестовали мужчину, застрелившего из ружья двоих друзей и закопавшего их тела.