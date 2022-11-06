Мэр латвийского города признал Крым российским

Мэр латвийского Даугавпилса Элксниньш признал Крым частью России

Мэр крупного латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал Крым российским и отказался называть Россию агрессором. Своим мнением он поделился в эфире радио Delfi.

«Крым является частью Российской Федерации, — заявил политик, отвечая на вопрос ведущей о принадлежности региона. По словам политика, он не раз обозначал свою позицию по данному вопросу.

Элксниньш напомнил, что Крым был включен в состав России в 2014 году, после чего «вся Европа и весь мир продолжали сотрудничать с Москвой».

Глава Даугавпилса также назвал украинский кризис «проигрышем дипломатии», за который ответственны Киев, Москва и Вашингтон.

Ранее вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together Дэн Колдуэлл назвал причину спецоперации на Украине. По его словам, Запад мог предотвратить конфликт, если бы признал вхождение Крыма в состав России. Он подчеркнул, что украинская сторона хотела бы заблокировать выход России в Черное море.