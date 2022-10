New Yorker: Запад мог предотвратить СВО на Украине признанием Крыма частью России

Вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в своей статье для The New Yorker назвал причину спецоперации на Украине.

По его словам, Запад мог предотвратить спецоперацию, если бы признал вхождение Крыма в состав России.

В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия Дэн Колдуэлл ветеран войны в Ираке

Колдуэлл отметил, что Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности России, и поэтому власти страны не могут допустить посягательств на полуостров. Он подчеркнул, что украинская сторона хотела бы заблокировать выход России в Черное море.

Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей Дэн Колдуэлл ветеран войны в Ираке

«Как это было до ошибки Хрущева»

4 октября с аналогичным предложением выступил основатель Tesla, миллиардер Илон Маск. По его мнению, выполнение нескольких условий поспособствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

Миллиардер указал на необходимость повторного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН.

Вторым пунктом предприниматель назвал закрепление статуса Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, как это было с 1783 года, третьим — обеспечение полуострова водоснабжением, а четвертым — закрепление за Украиной нейтрального статуса.

Признание Крыма в составе России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева Илон Маск основатель компаний Tesla и SpaceX

Позже Маск сравнил возможную потерю Крыма Россией с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора. По словам бизнесмена, полуостров «воспринимается Россией как неотъемлемая часть страны». Он подчеркнул, что потеря полуострова российской стороной может стать причиной применения ядерного оружия и начала Третьей мировой войны.

Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно-морская база Илон Маск основатель компаний Tesla и SpaceX

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман также призвал Киев отказаться от НАТО и оставить Крым России. Он напомнил, что до 1954 года Крым был частью России, а населяли его «в основном этнические русские».

Поэтому, по-видимому, мир практически ничего не сделал, когда Россия присоединила его в 2014 году Билл Экман миллиардер и инвестор

Возможным вариантом для урегулирования Экман назвал «возврат к статусу-кво на момент до 24 февраля».

Чего боятся США?

Обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра считает, что Нью-Йорк рискует превратиться в «пыль» в случае попытки Киева вернуть Крым силой.

Майтра отмечает, что боевые цели Киева начали меняться с оборонительных на захватнические, а это, по ее мнению, угрожает началом ядерной войны. Публицист также упомянула недавнее высказывание американского миллиардера об урегулировании конфликта на Украине. Журналист считает, что Маск осознал опасность дальнейшей эскалации.

Илон Макс, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым Сумантра Майтра обозреватель National Interest

Майтра пишет, что интерес Маска заключается в сохранении земли, на которой он живет, в данном случае — Соединенных Штатов.

Реакция Крыма

Заявления американских предпринимателей о принадлежности Крыма России звучат здраво, однако они не способны повлиять на позицию коллективного Запада. Такое мнение выразил глава полуострова Сергей Аксенов в интервью «Известиям».

Западные политики, правда, в основном бывшие, иногда высказывают подобные мысли. Но на позицию коллективного Запада все это никак не влияет Сергей Аксенов глава Крыма

По его словам, поменять позицию стран Запада глобально может только полный разгром властей Украины. «И то эти изменения, скорее всего, произойдут не в один момент», — полагает глава Крыма.