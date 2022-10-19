Миллиардер из США предложил Киеву отказаться от НАТО и оставить Крым России

Миллиардер Экман призвал Украину отказаться от вступления в НАТО и оставить Крым России

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман рассказал о своих предложениях по урегулированию конфликта на Украине в Twitter. Так, он призвал Киев отказаться от НАТО и оставить Крым России.

В частности, Экман согласился с мнением предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса, который заявил, что Украина не должна становиться частью альянса. По словам самого Экмана, Украина доказала, что «может защитить себя без членства в НАТО».

Кроме того, он отметил, что до 1954 года Крым был частью России, а населяли его «в основном этнические русские». «Поэтому, по-видимому, мир практически ничего не сделал, когда Россия присоединила его в 2014 году», — написал он. Возможным вариантом для урегулирования Экман назвал «возврат к статусу-кво на момент до 24 февраля».

С каждым днем, пока конфликт продолжается, риск для мира возрастает

Билл Экман Американский миллиардер и инвестор

Способ решения конфликта на Украине также предлагал Илон Маск

Ранее о своих предложениях мирного урегулирования конфликта на Украине рассказал миллиардер Илон Маск. В частности, он призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Однако Россия должна будет отказаться от проведения специальной военной операции и уйти с этой территории при условии, если народ примет соответствующее решение, добавил он.

Позже Маск сравнил возможную потерю Крыма Россией с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора. «Нравится это кому-то или нет, но Крым воспринимается Россией как неотъемлемая часть. Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно-морская база», — отметил миллиардер. Он подчеркнул, что потеря полуострова российской стороной может стать причиной применения ядерного оружия и начала Третьей мировой войны.

Но эй, посмотрите на светлую сторону! По крайней мере в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи Илон Маск Основатель компаний SpaceX и Tesla

До этого миллиардер пожаловался на безуспешные попытки деэскалации ситуации на Украине. «Я изо всех сил пытаюсь разрядить ситуацию и явно терплю неудачу», — ответил он на сообщение предпринимателя Кима Доткома в Twitter, который выразил разочарование тем, что Маск решил продолжить финансирование системы спутниковой связи Starlink на Украине.

На Украине план Маска раскритиковали

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал план Маска по урегулированию. В ответ он предложил свой план, согласно которому Украина «освобождает свои территории, включая аннексированный Крым», Россия «проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию», а «военные преступники подвергаются международному трибуналу». Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник и вовсе нецензурно обругал миллиардера и добавил, что это его «очень дипломатичный ответ».

Позже Подоляк посетовал на то, что «миротворцы» пытаются «решить судьбу Украины», не спрашивая мнения Киева. Он назвал подобные инициативы «невозможными фантазиями», заявив, что дискуссии о них не стоят времени. «Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без самой Украины», — подчеркнул он.

В России на предложение Маска отреагировали по-разному. Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал утопией предложение провести повторные референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал американского миллиардера молодцом и отметил, что тот «достоин присвоения внеочередного офицерского звания».