Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:34, 19 октября 2022Мир

Миллиардер из США предложил Киеву отказаться от НАТО и оставить Крым России

Миллиардер Экман призвал Украину отказаться от вступления в НАТО и оставить Крым России
Билл Экман

Билл Экман. Фото: Richard Brian / Reuters

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман рассказал о своих предложениях по урегулированию конфликта на Украине в Twitter. Так, он призвал Киев отказаться от НАТО и оставить Крым России.

В частности, Экман согласился с мнением предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса, который заявил, что Украина не должна становиться частью альянса. По словам самого Экмана, Украина доказала, что «может защитить себя без членства в НАТО».

Кроме того, он отметил, что до 1954 года Крым был частью России, а населяли его «в основном этнические русские». «Поэтому, по-видимому, мир практически ничего не сделал, когда Россия присоединила его в 2014 году», — написал он. Возможным вариантом для урегулирования Экман назвал «возврат к статусу-кво на момент до 24 февраля».

С каждым днем, пока конфликт продолжается, риск для мира возрастает

Билл ЭкманАмериканский миллиардер и инвестор

Способ решения конфликта на Украине также предлагал Илон Маск

Ранее о своих предложениях мирного урегулирования конфликта на Украине рассказал миллиардер Илон Маск. В частности, он призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Однако Россия должна будет отказаться от проведения специальной военной операции и уйти с этой территории при условии, если народ примет соответствующее решение, добавил он.

Материалы по теме:
«Ядерное оружие не решит наши проблемы» Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
«Ядерное оружие не решит наши проблемы»Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
6 октября 2022
«Посмотрите на светлую сторону!» Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
«Посмотрите на светлую сторону!»Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
Сегодня

Позже Маск сравнил возможную потерю Крыма Россией с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора. «Нравится это кому-то или нет, но Крым воспринимается Россией как неотъемлемая часть. Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно-морская база», — отметил миллиардер. Он подчеркнул, что потеря полуострова российской стороной может стать причиной применения ядерного оружия и начала Третьей мировой войны.

Но эй, посмотрите на светлую сторону! По крайней мере в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи

Илон МаскОснователь компаний SpaceX и Tesla

До этого миллиардер пожаловался на безуспешные попытки деэскалации ситуации на Украине. «Я изо всех сил пытаюсь разрядить ситуацию и явно терплю неудачу», — ответил он на сообщение предпринимателя Кима Доткома в Twitter, который выразил разочарование тем, что Маск решил продолжить финансирование системы спутниковой связи Starlink на Украине.

На Украине план Маска раскритиковали

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал план Маска по урегулированию. В ответ он предложил свой план, согласно которому Украина «освобождает свои территории, включая аннексированный Крым», Россия «проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию», а «военные преступники подвергаются международному трибуналу». Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник и вовсе нецензурно обругал миллиардера и добавил, что это его «очень дипломатичный ответ».

Материалы по теме:
«Приготовиться к ядерному нападению» Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
«Приготовиться к ядерному нападению»Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
16 октября 2022
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022

Позже Подоляк посетовал на то, что «миротворцы» пытаются «решить судьбу Украины», не спрашивая мнения Киева. Он назвал подобные инициативы «невозможными фантазиями», заявив, что дискуссии о них не стоят времени. «Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без самой Украины», — подчеркнул он.

В России на предложение Маска отреагировали по-разному. Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал утопией предложение провести повторные референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал американского миллиардера молодцом и отметил, что тот «достоин присвоения внеочередного офицерского звания».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Миллиардер из США предложил Киеву отказаться от НАТО и оставить Крым России
Названы самые распространенные в Подмосковье преступления
Лечение от депрессии изменило структуру мозга
В США назвали исключенных из антироссийских санкций «священных коров» ЕС
Украинцам посоветовали мигрировать от холодов
Кара Делевинь появилась на публике в бюстгальтере и пиджаке нараспашку
Американский ведущий набросился с критикой на Байдена из-за Украины
В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов
Стало известно о планах Киева провести зачистки территорий по методике армии США
Стало известно о формировании на Украине отрядов для зачисток территорий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.