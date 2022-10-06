В Киеве заявили о попытке «миротворцев» решить судьбу Украины

Михаил Подоляк заявил о попытке «миротворцев» решить судьбу Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посетовал на то, что «миротворцы» пытаются «решить судьбу Украины», не спрашивая мнения Киева. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Подоляк назвал подобные инициативы «невозможными фантазиями», заявив, что дискуссии о них не стоят времени. «Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без самой Украины», — подчеркнул он.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, для этого необходимо под наблюдением ООН заново провести референдумы в регионах, недавно вошедших в состав России, и признать Крым российской территорией, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева».

В офисе президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали план Маска, а экс-посол республики в Германии Андрей Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя, назвав это «очень дипломатичным ответом».