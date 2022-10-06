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В Киеве заявили о попытке «миротворцев» решить судьбу Украины

Михаил Подоляк заявил о попытке «миротворцев» решить судьбу Украины
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посетовал на то, что «миротворцы» пытаются «решить судьбу Украины», не спрашивая мнения Киева. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Подоляк назвал подобные инициативы «невозможными фантазиями», заявив, что дискуссии о них не стоят времени. «Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без самой Украины», — подчеркнул он.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, для этого необходимо под наблюдением ООН заново провести референдумы в регионах, недавно вошедших в состав России, и признать Крым российской территорией, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева».

В офисе президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали план Маска, а экс-посол республики в Германии Андрей Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя, назвав это «очень дипломатичным ответом».

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Георгий Нестеров
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