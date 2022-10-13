В США указали на риск превращения Нью-Йорка в «пыль» из-за Крыма

Обозреватель National Interest предупредила об опасности превращения Нью-Йорка в пыль

Обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра считает, что Нью-Йорк рискует превратиться в «пыль». В своей новой статье она написала, что это может произойти в случае попытки Киева вернуть Крым силой.

Майтра отмечает, что боевые цели Киева начали меняться с оборонительных на захватнические, а это, по ее мнению, угрожает началом ядерной войны. Публицист упомянула недавнее высказывание американского миллиардера, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который предложил план урегулирования конфликта на Украине. Журналист считает, что предприниматель осознал опасность дальнейшей эскалации. «Илон Макс, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым», — говорится в статье.

Майтра пишет, что интерес Маска заключается в сохранении земли, на которой он живет, в данном случае — Соединенных Штатов.

Ранее Илон Маск в Twitter высказался о возможности посредничества на переговорах между Россией и Украиной. Журнал Vice заявил, что Маск пообщался по телефону с Владимиром Путиным перед публикацией «плана по достижению мира на Украине». Однако предприниматель опроверг эту информацию и заявил, что последний раз беседовал с российским лидером 18 месяцев назад, а темой их разговора был космос.

