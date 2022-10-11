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Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине

Маск опроверг данные Vice о переговорах с Путиным перед публикацией плана мира на Украине
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск опроверг информацию о разговорах с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией твитов о «мирном плане по Украине», и заявил, что беседовал с российским лидером 18 месяцев назад. Об этом он написал в Twitter.

«Нет, я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад, темой был космос», — заявил Маск.

Ранее журнал Vice заявил, что Маск поговорил по телефону с Путиным перед публикацией «плана по достижению мира на Украине», который подразумевал проведение нового референдума под эгидой ООН и признание Крыма российской территорией.

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Дмитрий Сотак
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