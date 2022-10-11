В США заявили о разговоре Маска с Путиным перед твитами про Украину

Vice: Илон Маск поговорил с Путиным по телефону перед публикацией плана мира на Украине

Илон Маск поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией плана по достижению мира на Украине, который подразумевал проведение нового референдума под эгидой ООН и признание Крыма российской территорией. О разговоре российского лидера с предпринимателем из США и основателем компании SpaceX сообщил журнал Vice.

В публикации говорится, что Маск заявил генеральному директору консалтинговой компании Eurasia Group Яну Бреммеру о готовности Путина к мирным переговорам лишь в том случае, если Украина признает воссоединение Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с Россией.

Еще одним важным условием для мирных переговоров Бреммер назвал внеблоковый нейтральный статус Киева, а также гарантии неприсоединения Украины к НАТО.

По словам Бреммера, Путин сказал Маску, что эти цели будут достигнуты «несмотря ни на что», включая возможность нанесения ядерного удара в случае украинского вторжения в Крым. Именно поэтому Маск остался убежден в том, что международное сообщество «должно сделать все, чтобы избежать такого исхода».

Предложение предпринимателя оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, правительство позитивно отреагировало на то, что предприниматель ищет мирные пути решения конфликта — это отличает его от многих дипломатов.