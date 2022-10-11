Маск высказался о возможности посредничества на переговорах России и Украины

Илон Маск не увидел смысла подключаться посредником к переговорам между Россией и Украиной

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter высказался о возможности посредничества на переговорах между Россией и Украиной.

На вопрос одного из пользователей о том, не хочет ли предприниматель вновь побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным и предложить ему план мирного урегулирования, бизнесмен ответил, что не видит в этом смысла.

«Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет», — пояснил он свою позицию.

Ранее журнал Vice заявил, что Маск поговорил по телефону с Путиным перед публикацией «плана по достижению мира на Украине», который подразумевал проведение нового референдума под эгидой ООН и признание Крыма российской территорией.

В дальнейшем предприниматель опроверг эти сообщения и заявил, что беседовал с российским лидером 18 месяцев назад, темой разговора был космос.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Илон Маск не представляет власти США, когда говорит об урегулировании на Украине.

