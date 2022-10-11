Белый дом прокомментировал сообщения о переговорах Маска и Путина

Белый дом: Маск не представляет власти США, когда говорит об урегулировании на Украине

Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не представляет власти США, когда говорит об урегулировании на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал сообщения о возможных переговорах предпринимателя с президентом России Владимиром Путиным перед соответствующими публикациями в Twitter.

«Я предоставлю господину Маску самому рассказать о своих переговорах. Очевидно, что в этих переговорах он не представляет правительство Соединенных Штатов», — подчеркнул Кирби.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский будет сам для себя определять, какие условия соглашения он готов рассматривать, и США не намерены ему этого диктовать.

Кирби указал, что Вашингтон сосредоточится на том, чтобы поставлять Киеву необходимые вооружения для укрепления позиции главы государства на возможных переговорах.

Координатор по стратегическим коммуникациям добавил, что США хотят скорейшего завершения конфликта, и лучшим способом урегулирования назвал дипломатическое, не считая «вывода Путиным его войск с Украины».

Ранее журнал Vice заявил, что Маск поговорил по телефону с Путиным перед публикацией «плана по достижению мира на Украине», который подразумевал проведение нового референдума под эгидой ООН и признание Крыма российской территорией.

В дальнейшем предприниматель опроверг эти сообщения и заявил, что беседовал с российским лидером 18 месяцев назад, темой разговора был космос.

