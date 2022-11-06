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06:40, 6 ноября 2022Бывший СССР

Киев начал подготовку к эвакуации трех миллионов человек

NYT: Киев начал подготовку к тотальной эвакуации трех миллионов человек
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Власти Киева начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей украинской столицы. Об этом пишет New York Times.

По информации издания, в городе начинают разрабатывать план действий на случай полного отключения электроэнергии. В таком случае потребуется вывезти около трех миллионов киевлян.

Директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук подтвердил газете, что не исключен вариант, при котором город полностью лишится системы «электроснабжения. При неблагоприятном сценарии чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. Если дело дойдет до этого, мы начнем информировать людей и просить уехать», — рассказал он.

2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подсчитал, что на Украине повреждены 35-45 процентов оборудования системы энергетики. Он указал, что удары приходятся по трансформаторным подстанциям, что усложняет транспортировку электричества.

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Марина Совина
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