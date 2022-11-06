Франция захотела ускорить переход к «зеленой экономике»

Елисейский дворец: АЭС и электромобили ускорят переход Франции к «зеленой экономике»

Франция планирует ускорить переход к «зеленой экономике» благодаря развитию возобновляемых источников энергии, расширению числа атомных электростанций (АЭС) и переходу на электромобили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Обсуждаемый сейчас в парламенте закон об ускорении внедрения возобновляемых источников энергии позволит вдвое увеличить темпы экологического перехода. Этот акт даст также возможность определить новые районы размещения солнечных батарей в индустриальных зонах, вдоль автодорог и на объектах железнодорожной сети», — говорится в документе.

В правительстве рассчитывают увеличить количество АЭС и провести реновацию жилого фонда, чтобы экономить электроэнергию. Власти также уверены, что к 2050 году ветроэлектрические установки в море «станут ключевым источником возобновляемой энергии во Франции». До конца десятилетия также планируется высадить миллиард деревьев.

Отмечается, что такое заявление власти страны сделали в преддверии выступления президента Франции Эммануэля Макрона на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе.

В конце октября Организация Объединенных Наций признала недостаточными меры стран по сокращению уровня выбросов парниковых газов, влияющих на глобальное потепление. По данным исследователей, к 2100 году температура на планете может вырасти на 2,5 градуса Цельсия, что на один градус выше целевого показателя, зафиксированного в Парижском соглашении о климате 2015 года.