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20:13, 26 октября 2022Среда обитания

Меры по спасению планеты признали недостаточными

ООН: страны прикладывают недостаточно усилий по сокращению выбросов парниковых газов

Фото: Habibur Rahman / Globallookpress.com

В Организации Объединенных Наций признали недостаточными меры стран по сокращению уровня выбросов парниковых газов, влияющих на глобальное потепление. Соответствующие выводы представлены в докладе Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По данным исследователей, к 2100 году температура на планете может вырасти на 2,5 градуса Цельсия, что на один градус выше целевого показателя, зафиксированного в Парижском соглашении о климате 2015 года. Согласно их прогнозам на данный момент, к 2030 году объем выбросов парниковых газов увеличится на 10,6 процента по сравнению с параметром за 2010 год. Предсказания относительно начала следующего века, которые исследователи из ООН озвучили в прошлом году, были более пессимистичными — тогда они ожидали, что объем выбросов вырастет на 13,7 процента. Однако авторы доклада отметили, что руководству государств, подписавших Парижское соглашение, следует прикладывать больше усилий по борьбе с выбросами парниковых газов, так как для прихода к желаемым показателям в течение нынешнего десятилетия необходимо резко сократить объем выбросов.

По словам исполнительного директора Рамочной конвенции об изменении климата Саймона Стила, тенденция на снижение выбросов до 2030 года говорит о том, что странам удалось добиться прогресса в спасении планеты от глобального потепления, однако они все еще не достигли необходимого результата, благодаря которому температура на Земле повысится не более чем на 1,5 градуса Цельсия. «Чтобы не свернуть с этого пути, правительства стран должны усилить свои программы в сфере окружающей среды и реализовать их в течение следующих восьми лет», — добавил он.

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Стил призвал руководство стран принять участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая пройдет в Египте в городе Шарм-эш-Шейх с 6 по 18 ноября. Исполнительный директор также отметил важность прогресса в таких направлениях, как смягчение последствий изменения климата, адаптация к нему, ликвидация потерь и ущерба, а также финансирование борьбы с ним. Он подчеркнул, что у человечества осталось мало времени для того, чтобы избежать разрушительных последствий стремительного изменения климата.

В августе международная группа исследователей во главе со специалистами из Кембриджского университета пришла к выводу, что последствия глобального потепления могут оказаться хуже, чем предполагалось ранее. Согласно их прогнозам, в будущем есть вероятность прихода мощного циклона, который способен разрушить электрическую инфраструктуру, оставляя население уязвимым для последующей смертоносной волны тепла.

Полина Кислицына
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