В Германии начали закрываться овощные теплицы на фоне энергокризиса

BR24: немецкие агрономы начали отказываться от выращивания овощей из-за энергокризиса

В Германии начали закрываться овощные теплицы на фоне взлетевших цен на энергоносители. Об этом сообщает баварское радио BR24.

Немецкие агрономы были вынуждены отказаться от выращивания овощей, поскольку в зимний период это слишком дорого. Так, семейная пара Таня и Андреас Эверс рассказали, что теперь они не могут себе позволить необходимые температуры в теплице, нагреваемой газом. Супруги посетовали, что неизвестно, во сколько теперь им обойдется выращивание овощей, поскольку к концу года истекает срок газового контракта. Однако, уверены Эверсы, дорожать будет все, начиная с семян и удобрений, и заканчивая топливом и газом.

По словам пары, некоторые клиенты уже сейчас отказываются от незапланированных покупок коктейльных помидоров черри, в связи с чем Эверсам пришлось заменить помидоры и огурцы на выращивание салата. Андреас подчеркнул, что он не намерен дожидаться поддержки от государства, а возьмет все в свои руки. Он пояснил, что планирует приобрести теплоэлектростанцию, способную вырабатывать тепло и электроэнергию, работающую на сжиженном природном газе.

Ранее стало известно об остановке работы овощных теплиц в Великобритании из-за роста цен на топливо. Кроме того, британцы также столкнулись с дефицитом удобрений, стоимость которых поднялась в три раза по сравнению с прошлым годом.