Цены на газ лишили британцев овощей

В Великобритании из-за роста цен на газ перестали работать теплицы

Рост цен на топливо в Великобритании ударил по сельскохозяйственному сектору — фермерам нечем отапливать овощные теплицы, пишет Reuters.

В 2021 году расходы на выращивание одного огурца оценивались в 25 пенсов (около 28 рублей), сейчас сумма удвоилась и вскоре достигнет 70 пенсов из-за роста цен на газ — теплицы перестали работать, поскольку выращивать овощи оказалось экономически невыгодно. Помимо проблем с топливом британцы столкнулись с нехваткой удобрений, которые подорожали в три раза по сравнению с прошлым годом. Британцы лишаются и других овощей — в этом году фермеры не смогли посадить перец, баклажаны и помидоры.

Эксперты опасаются, что стране грозят проблемы с продовольствием. «Сокращение производства, несомненно, окажет дополнительное давление на цены», — сказал директор по продуктам питания и устойчивому развитию лоббистской группы розничной торговли British Retail Consortium Эндрю Опи. Подорожание производства только усугубит инфляцию, добавил он.

Владелец фермы Montalbano, которая поставляет продукцию в крупнейшие британские супермаркеты, такие как Tesco, Sainsbury's и Morrisons, сообщил, что его теплицы опустели. Сегодня предприниматель вынужден платить за газ в 16 раз больше, чем в 2021 году.

Обычно зимой Великобритания импортирует до 90 процентов сельскохозяйственных культур, однако их крупнейшие поставщики — Нидерланды, Марокко, Испания — столкнулись с теми же проблемами и вынуждены сократить экспорт.

В феврале инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума и составила 6,2 процента. По прогнозам, она приблизится к девяти процентам в конце 2022 года.