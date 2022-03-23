Рост цен в Великобритании неожиданно побил 30-летний рекорд

Годовая инфляция в Великобритании в феврале достигла 6,2 процента

Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 6,2 процента на годовом уровне, побив побил 30-летний рекорд, свидетельствуют данные, опубликованные Национальной статистической службой страны.

Речь идет о самых высоких темпах роста цен с марта 1992 года, когда показатель достигал 7,1 процента. При этом экономисты, как отмечает Bloomberg, ожидали уровня инфляции в 6 процентов. По сравнению с предыдущим месяцем, цены выросли на 0,8 процента, тогда как в январе рост на месячном уровне составил 0,1 процента.

Эксперт Bloomberg Economics Дэн Хансон предполагает, что растущие счета за электричество к апрелю доведут инфляцию до уровня в 8 процентов, что может заставить Банк Англии принять решения об ужесточении денежно-кредитной политики. В центральном банке страны также ожидают, что в ближайшие месяцы темпы роста цен достигнут 8 процентов.

При этом в самом регуляторе пока рассчитывают, что борьбе с инфляцией должна помочь сама инфляция. Объяснение парадоксальной, на первый взгляд, позиции состоит в том, что подорожание энергии и материалов может замедлить рост, что, в свою очередь, должно сдержать цены в долгосрочной перспективе.