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15:53, 6 ноября 2022Россия

Патриарх Кирилл заявил о грозящей России опасности

Патриарх Кирилл: Россия сталкивается с опасностями, которые бросают вызов ее существованию

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress,com

Опасности текущего времени грозят России гибелью. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе, передает РИА Новости.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», — сказал он.

Он также добавил, что Запад, стоящий за навязыванием народам Руси междоусобных конфликтов, желает ослабить Россию, Украину и Белоруссию. Патриарх также отметил, что просит Господа и Царицу Небесную о сохранении русского народа и всех народов Руси от «извне навязанной междоусобной брани».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия для многих в мире является бельмом на глазу и ее пытаются стереть с лица земли, потому что она предлагает альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека.

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Варвара Кошечкина
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