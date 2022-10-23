В РПЦ заявили о попытках стереть с лица земли православную Русь

Патриарх Кирилл заявил, что многим захотелось стереть с лица земли православную Русь

Россия для многих в мире является «бельмом на глазу», и ее «пытаются стереть с лица земли», потому что она предлагает «альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека». Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова в воскресенье, 23 октября, приводит ТАСС.

«Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, он не укладывается в рамки той запрограммированной системы... Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так», — заявил он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), сегодня в церкви совершаются особые молитвы за президента России Владимира Путина, властей и воинство страны, и за всех тех, от кого зависит исход той битвы.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что его дед прошел 48 тюрем и семь ссылок. Он добавил, что его родственника лишали свободы, потому что он боролся с безбожием и не боялся потерять ни семью, ни дом.