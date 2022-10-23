Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 23 октября 2022Россия

В РПЦ заявили о попытках стереть с лица земли православную Русь

Патриарх Кирилл заявил, что многим захотелось стереть с лица земли православную Русь

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия для многих в мире является «бельмом на глазу», и ее «пытаются стереть с лица земли», потому что она предлагает «альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека». Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова в воскресенье, 23 октября, приводит ТАСС.

«Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, он не укладывается в рамки той запрограммированной системы... Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так», — заявил он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), сегодня в церкви совершаются особые молитвы за президента России Владимира Путина, властей и воинство страны, и за всех тех, от кого зависит исход той битвы.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что его дед прошел 48 тюрем и семь ссылок. Он добавил, что его родственника лишали свободы, потому что он боролся с безбожием и не боялся потерять ни семью, ни дом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Российский истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске
Женщина ввела филлеры под глаза и визуально помолодела на 10 лет
Оксана Самойлова дала объяснение неаккуратным прическам своих дочерей
Часы Apple помогли диагностировать рак у 12-летней девочки
Раскрыто состояние пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино
На улице Херсона сработало взрывное устройство
В РПЦ заявили о попытках стереть с лица земли православную Русь
Дома в Иркутске остались без света из-за падения Су-30
ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке в ДНР
Российские военные отбили атаку на ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.